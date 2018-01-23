Adobe Photoshop Sketch 2.0.162 для Android Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами, Boomerang 1.4.5 для Android Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну Face Swap 53.0 для Android Шуточный фоторедактор Face Swap позволяет менять местами лица на фотографиях. Приложение автоматически определит лицо и предложит замену. Корректируйте форму лица,

Planner 5D 1.13.11 для Android Planner 5D – простой и удобный способ создавать трехмерные планировки помещений, дизайн интерьера, поэтажные планы и индивидуальные проекты. Планируйте интерьер, Auto Date and Time Stamp on Photo 3.2 для Android Приложение поставит водяной знак на ваши фотографии. В программе присутствуют четыре варианта штампа – дата и время, штамп с надписью, штамп местоположения и Рисовалка! 23.2.7 для Android Рисовалка! - программа для рисования пальцем или стилусом на экране Android-коммуникатора. С помощью Draw! можно делать быстрые заметки от руки, небольшие наброски,