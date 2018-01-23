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Bitmoji для Android

Bitmoji 10.23.267 для Android

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Описание Bitmoji 10.23.267 для AndroidОписание   Скачать Bitmoji 10.23.267 для AndroidСКАЧАТЬ (25,01 Мб) Скриншоты Bitmoji 10.23.267 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Bitmoji 10.23.267 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitmoji 10.23.267 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitmoji - отличное приложение для создания персональных ярких мультяшных аватаров, которое предлагает огромный набор мультипликационных аватаров, которые можно вставлять в различные стикеры и смайлы.

Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно быстро и легко создавать собственный карикатурный образ, который потом помещается на различные коллажи стикеров, дополняется надписями и зарисовками и отправляется в чат наравне со стандартными смайлами. Поддерживает популярные мессенджеры Hangouts, WhatsApp, Line, Viber, Skype и некоторые социальные сети.

Особенности приложения:

  • Создайте яркий мультяшный аватар. Меняйте цвет глаз, форму лица, прическу и т.п.
  • Огромная библиотека стикеров - с вашим лицом.
  • Можно использовать в Snapchat, iMessage и других мессенджерах.
  • С Bitmoji в Snapchat, у вас появится доступ к Friendmoji. Это эмодзи с двумя аватарами: вашим и ваших друзей.
Скриншоты Bitmoji:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Bitmoji отмечена редакцией SoftPortal.com
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