Adobe Photoshop Sketch 2.0.162 для Android
Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами,
Boomerang 1.4.5 для Android
Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну
Face Swap 53.0 для Android
Шуточный фоторедактор Face Swap позволяет менять местами лица на фотографиях. Приложение автоматически определит лицо и предложит замену. Корректируйте форму лица,
Planner 5D 1.13.11 для Android
Planner 5D – простой и удобный способ создавать трехмерные планировки помещений, дизайн интерьера, поэтажные планы и индивидуальные проекты. Планируйте интерьер,
Auto Date and Time Stamp on Photo 3.2 для Android
Приложение поставит водяной знак на ваши фотографии. В программе присутствуют четыре варианта штампа – дата и время, штамп с надписью, штамп местоположения и
Рисовалка! 23.2.7 для Android
Рисовалка! - программа для рисования пальцем или стилусом на экране Android-коммуникатора. С помощью Draw! можно делать быстрые заметки от руки, небольшие наброски,