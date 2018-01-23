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MP3 Video Converter для Android

MP3 Video Converter 2.2.10 для Android

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Описание MP3 Video Converter 2.2.10 для AndroidОписание   Скачать MP3 Video Converter 2.2.10 для AndroidСКАЧАТЬ (9,67 Мб) Скриншоты MP3 Video Converter 2.2.10 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика MP3 Video Converter 2.2.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о MP3 Video Converter 2.2.10 для AndroidОтзывы (0)  
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MP3 Video Converter - простое, но в то же время очень функциональное приложение для Android, с помощью которого можно конвертировать аудио/видео файлы, изменять различные параметры (битрейт, разрешение, мета-данные), вырезать определенные фрагменты и пр.

Основные возможности приложения:

  • Поддержка различных видео форматов (MP4, 3GP, WEBM, WMV, FLV и др.).
  • Поддержка различных аудио форматов (MP3, AAC, OGG и др.).
  • Возможность редактирования мета тегов (название, альбом, исполнитель и пр.).
  • Изменение битрейта и разрешения.
  • Выбор нужных фрагментов.

 

Скриншоты MP3 Video Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Конверторы - Редакторы
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