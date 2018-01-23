WavePad Free Audio Editor 6.52 для Android WavePad Free Audio Editor - бесплатный аудиоредактор для Android, с помощью которого можно записывать аудио, редактировать его, добавлять различные эффекты, удалять AudioDroid 2.6.8 для Android Бесплатный инструмент для мобильных устройств на базе Android, который совмещает в себе полноценный рекордер, редактор и микшер. Приложение позволяет добавлять новые VoxFx 2.7 для Android VoxFx - программа для Android-смартфонов и планшетов, которая предназначена для изменения голоса. Сперва необходимо записать с помощью приложения свой голос, а затем

Doninn Audio Editor 1.09a для Android Doninn Audio Editor – обрабатывайте, записывайте и анализируйте голосовые или музыкальные файлы. Большой набор инструментов (копировать, вырезать, вставить и др.) и Нарезка мелодий вызова 1.0.68 для Android Нарезка мелодий вызова – самостоятельно редактируйте свои аудио-записи и устанавливайте их в качестве мелодий вызова или устанавливайте новый сигнал уведомлений. Drum Pad Machine 1.3.5 для Android Drum Pad Machine – профессиональные музыканты написали уникальные сепмлы и пресеты, что бы вы могли создавать собственную музыку. Используя простой интерфейс