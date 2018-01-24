Polaris Office 7.3.19 для Android
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Polaris Office - универсальный офисный пакет, который позволяет открывать, редактировать и сохранять офисные файлы всех типов, таких как Word, Excel и Powerpoint, создавать презентации на основе слайдов с помощью функций пера и указателя. Также в Google Chromecast поддерживается полноэкранный режим воспроизведения.
Основные возможности:
Полная совместимость с Microsoft Office (Word, Excel и Powerpoint).
Поддерживаемые форматы файлов: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT и PDF.
Возможность конвертации PDF.
Доступно 24 шаблона, 20 разных 2D/3D-диаграмм, 37 эффектов перехода для слайдов, 173 разные фигуры и 300 формул для электронных таблиц.
Просмотр PDF-файлов прямо на телефоне и сохранение их в этом формате, работая с другими типами документов.
Возможность открывать и читать документы всех типов, не извлекая zip-файлы на устройство Android.
Создание зарисовок идей и их редактирование.
Добавление созданных с помощью камеры снимков прямо в документы или вставка видеоклипов с телефона.
Синхронизация документов на всех устройствах с помощью Polaris Drive или другой облачной службы (Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive и пр.).
Наличие функции поиска.
Возможность совместной работы (создавайте рукописные заметки и легко делитесь идеями с помощью SMS-сообщения, по электронной почте, в Facebook или других социальных сетях).
Скриншоты Polaris Office:
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