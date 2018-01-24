Polaris Office для Android

Polaris Office 7.3.19 для Android

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Описание Polaris Office 7.3.19 для AndroidОписание   Скачать Polaris Office 7.3.19 для AndroidСКАЧАТЬ (54,84 Мб) Скриншоты Polaris Office 7.3.19 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Polaris Office 7.3.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о Polaris Office 7.3.19 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Polaris Office - универсальный офисный пакет, который позволяет открывать, редактировать и сохранять офисные файлы всех типов, таких как Word, Excel и Powerpoint, создавать презентации на основе слайдов с помощью функций пера и указателя. Также в Google Chromecast поддерживается полноэкранный режим воспроизведения.

Основные возможности:

  • Полная совместимость с Microsoft Office (Word, Excel и Powerpoint).
  • Поддерживаемые форматы файлов: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT и PDF.
  • Возможность конвертации PDF.
  • Доступно 24 шаблона, 20 разных 2D/3D-диаграмм, 37 эффектов перехода для слайдов, 173 разные фигуры и 300 формул для электронных таблиц.
  • Просмотр PDF-файлов прямо на телефоне и сохранение их в этом формате, работая с другими типами документов.
  • Возможность открывать и читать документы всех типов, не извлекая zip-файлы на устройство Android.
  • Создание зарисовок идей и их редактирование.
  • Добавление созданных с помощью камеры снимков прямо в документы или вставка видеоклипов с телефона.
  • Синхронизация документов на всех устройствах с помощью Polaris Drive или другой облачной службы (Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive и пр.).
  • Наличие функции поиска.
  • Возможность совместной работы (создавайте рукописные заметки и легко делитесь идеями с помощью SMS-сообщения, по электронной почте, в Facebook или других социальных сетях).
Скриншоты Polaris Office:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы - Редакторы текста
 Программа Polaris Office отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Polaris Office

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