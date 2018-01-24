Песни под гитару 6.7.9f для Android Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для игры на гитаре. Возможности приложения включают автопрокрутку текста TrackID 4.6.B.0.19 для Android TrackID – приложение для распознавания музыки. Если вы услышали песню или ее фрагмент и захотели узнать исполнителя, название и другую информацию, запускайте Барабанная установка 3.1.4 для Android Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными звуками барабанов. Присутствует большое количество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop,

Walk Band 6.5.8 для Android Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном музыкальном симуляторе. Режим обучения позволит новичкам освоить основные My Piano 3.7 для Android My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино, орган, электро-синтезатор, саксофон и др. Используйте встроенный сэмплер, GuitarTuna 4.0.7 для Android GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая и электро-гитара, бас-гитара, укулеле и другие. Для новичков будут