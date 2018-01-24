Tab Pro для Android

Tab Pro 4.1.2 для Android

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Описание Tab Pro 4.1.2 для AndroidОписание   Скачать Tab Pro 4.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (34,02 Мб) Скриншоты Tab Pro 4.1.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Tab Pro 4.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tab Pro 4.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Tab Pro - самая большая в мире база гитарных табулатур со встроенным проигрывателем и возможностью выбора отдельных дорожек в песне (гитара, бас, ударные). Сделайте процесс изучения песни легким и приятным - замедляйте скорость воспроизведения таба и зацикливайте сложные фрагменты песни, оттачивая исполнение. Составляйте и редактируйте собственные плейлисты, просматривайте табулатуры даже в режиме offline.

С помощью программы можно:

  • Прослушать, как звучит песня
  • Освоить партию любого инструмента
  • Подыграть своим любимым музыкантам, используя табы в качестве минусовок
  • Замедлять скорость воспроизведения
  • Смотреть табулатуры с телефона, планшета или компьютера
  • Получить единый доступ к целому сервису через свой аккаунт
Скриншоты Tab Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $1.99
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка
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Отзывы о программе Tab Pro

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