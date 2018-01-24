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Сканер QR-кодов для Android

Сканер QR-кодов 0.72 для Android

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Описание Сканер QR-кодов 0.72 для AndroidОписание   Скачать Сканер QR-кодов 0.72 для AndroidСКАЧАТЬ (4,63 Мб) Скриншоты Сканер QR-кодов 0.72 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Сканер QR-кодов 0.72 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сканер QR-кодов 0.72 для AndroidОтзывы (0)  
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Сканер QR-кодов - сверх быстрый и надежный сканер QR-кода и штрихкода для Android! Сканирует все QR-коды и штрих-коды! Очень понятный и простой в использовании!

Функции приложения:

  • Приложение «всё в одном», сканер и ридер: сканирует все 1D и 2D коды (включая почти все QR-коды и штрих-коды)
  • Понятный и простой в использовании
  • Мгновенное сканирование
  • Для сканирования QR-кодов и штрих-кодов не нужно интернет-подключение
  • Поддержка фонарика
  • Сохранение истории сканирования
Скриншоты Сканер QR-кодов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШтрихкод
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