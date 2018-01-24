Штрих-код Комбайн 2.1.5 для Android Штрих-код Комбайн - простая в использовании программа для Android-устройств, которая позволяет считывать штрих коды как камерой мобильного устройства, так и Kaspersky QR Scanner 1.1.0.228 для Android Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее считывать информацию с QR-кодов и предупреждать пользователей о QR-сканер штрих-кода 2.2 для Android QR-сканер штрих-кода - удобное приложение для распознавания символьной информации в виде QR- или штрих-кода

Barcode Scanner 4.7.7 для Android Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может Сканер штрих-кода 1.29.5 для Android Сканер штрих-кода - удобное приложение для расшифровки одномерных и двухмерных кодов Учет в магазине CloudShop 3.1.0 для Android CloudShop - бесплатное и удобное в эксплуатации Android-приложение для автоматизации и управления торговлей. Имеется доступ к перечню товаров, списку магазинов,