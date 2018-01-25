Songsterr для Android

Songsterr 2.0.23 для Android

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Описание Songsterr 2.0.23 для AndroidОписание   Скачать Songsterr 2.0.23 для AndroidСКАЧАТЬ (3,93 Мб) Скриншоты Songsterr 2.0.23 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Songsterr 2.0.23 для AndroidСтатистика   Отзывы о Songsterr 2.0.23 для AndroidОтзывы (0)  
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Songsterr — классное приложение для просмотра и разучивания табов и аккордов музыки ваших любимых исполнителей. В каталоге доступно более 500 000 интерактивных табулатур для гитары, баса и барабанов.

Основные возможности:

  • Мобильный доступ к огромному каталогу табов и аккордов.
  • Высокое качество подбора (только одна версия для каждой песни).
  • Легальность (музыкантам выплачиваются лицензионные отчисления).
  • История (отдельный список недавно открытых песен).
  • Избранное (персональный список любимых песен, синхронизируемый с сайтом).
  • Отдельные дорожки для каждого инструмента (гитары, баса, барабанов, вокала и т.д.)
  • Оффлайн режим (однажды открытые табы сохраняются на телефоне).
  • Реалистичный звук. Высококачественные инструментальные сэмплы (доступно в Pro-версии).
  • Замедление. Проигрывайте сложные части на комфортной вам скорости (доступно в Pro-версии).
  • Зацикливание. Разучивайте выделенные такты снова и снова (доступно в Pro-версии).
  • Соло. Пусть звучит только нужная вам дорожка (доступно в Pro-версии).
Скриншоты Songsterr:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМузыка
 Программа Songsterr отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Songsterr

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