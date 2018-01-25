Daily Yoga для Android

Daily Yoga 6.2.20 для Android

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Описание Daily Yoga 6.2.20 для AndroidОписание   Скачать Daily Yoga 6.2.20 для AndroidСКАЧАТЬ (35,42 Мб) Скриншоты Daily Yoga 6.2.20 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Daily Yoga 6.2.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Daily Yoga 6.2.20 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Daily Yoga - удобное приложение для тренировки йоги, которое предоставляет пользователю доступ к упражнениям различной продолжительности и уровня сложности, а также предлагает HD видео уроки с голосовым сопровождением, успокаивающей фоновой музыке, общение с другими пользователями увлекающимися йогой и многое другое.

Основные возможности:

  • Всего 45+ занятия йогой, 300+ поз в библиотеке и 18 фоновых композиций.
  • HD Видео + пошаговые голосовые инструкции + BGM.
  • 5+ программ с четко расписанным расписанием тренировок.
  • 3 различные по интенсивности тренировки (повседневная/умеренная/интенсивная).
  • Различная продолжительность (5/10/15/20/30/45 мин).
  • Занятия и программы постоянно добавляется.
  • Совместимо со всеми ОС Android телефонами и планшетами.
  • Заработайте баллы от вашей повседневной практики йогой.
  • Общайтесь со своими друзьями.
  • Просмотр рейтинга в списке.
Скриншоты Daily Yoga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
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Отзывы о программе Daily Yoga

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