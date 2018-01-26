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Mmm Fingers 2 для Android

Mmm Fingers 2 1.1 для Android

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Описание Mmm Fingers 2 1.1 для AndroidОписание   Скачать Mmm Fingers 2 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (46,27 Мб) Скриншоты Mmm Fingers 2 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mmm Fingers 2 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mmm Fingers 2 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Mmm Fingers 2 - возвращение монстров-пальцегрызев. Надолго ли вам удастся сберечь свои пальчики?! Коснитесь экрана и удерживайте как можно дольше. Не отпускайте и не дотрагивайтесь до зубов, иначе – ам! – и игра окончена. 

Особенности игры:

  • Новые монстры!
  • Новый режим испытаний!
  • Каждый день новые уникальные испытания! 
  • Рейтинг игроков и достижения
  • Играйте в одно касание в портретном режиме
Скриншоты Mmm Fingers 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Mmm Fingers 2

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