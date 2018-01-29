LPT_ColourMusic для Windows

LPT_ColourMusic 1.0

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Описание LPT_ColourMusic 1.0Описание   Скачать LPT_ColourMusic 1.0СКАЧАТЬ (1,23 Мб) Скриншоты LPT_ColourMusic 1.0Скриншоты (3)   Статистика LPT_ColourMusic 1.0Статистика   Отзывы о LPT_ColourMusic 1.0Отзывы (0)  
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LPT_ColourMusic - экран или LPT порт + внешние элементы индикации (например, разноцветные светодиодные ленты). Максимальное количество цветовых каналов - 12. Выбор включающихся линий (цветов) осуществляется либо в зависимости от спектра частот звукового сигнала (программные частотные фильтры), либо от уровня громкости.

Также, в качестве вспомогательного режима (до того, как будет собрана схема подключения к выходам LPT порта), может быть использован монитор компьютера - вывод на экран разноцветных полос (линий или эллипсов). Также программа может нарисовать "осциллограмму" моно или стерео звукового сигнала. Аудио данные после нажатия кнопки Старт начинают постоянно считываться блоками в буфер данных, а затем обрабатываться согласно настройкам.

Размер рисунка можно изменять вместе с размером окна Монитор как по горизонтали, так и по вертикали, растягивая (сжимая) окно указателем мыши. Захват окна для перемещения - левая кнопка мыши. Следует заметить, что двойной щелчок левой кнопкой мыши над рисунком либо показывает окно Монитор во весь экран либо сжимает его до нормального размера.

Если в настройках LPT диапазон громкости или частоты выбранной линии будет иметь значения "от 0 до 0", то при отсутствии звукового сигнала эта линия будет включаться. Если нет галочки Обрабатывать тишину, тогда при отсутствии сигнала программа не анализирует диапазоны Громкость и Частота.

Скриншоты LPT_ColourMusic:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 350 руб
Ограничение в работе программы100 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭлектроника, радио - Музыка
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