LPT_ColourMusic - экран или LPT порт + внешние элементы индикации (например, разноцветные светодиодные ленты). Максимальное количество цветовых каналов - 12. Выбор включающихся линий (цветов) осуществляется либо в зависимости от спектра частот звукового сигнала (программные частотные фильтры), либо от уровня громкости.

Также, в качестве вспомогательного режима (до того, как будет собрана схема подключения к выходам LPT порта), может быть использован монитор компьютера - вывод на экран разноцветных полос (линий или эллипсов). Также программа может нарисовать "осциллограмму" моно или стерео звукового сигнала. Аудио данные после нажатия кнопки Старт начинают постоянно считываться блоками в буфер данных, а затем обрабатываться согласно настройкам.

Размер рисунка можно изменять вместе с размером окна Монитор как по горизонтали, так и по вертикали, растягивая (сжимая) окно указателем мыши. Захват окна для перемещения - левая кнопка мыши. Следует заметить, что двойной щелчок левой кнопкой мыши над рисунком либо показывает окно Монитор во весь экран либо сжимает его до нормального размера.

Если в настройках LPT диапазон громкости или частоты выбранной линии будет иметь значения "от 0 до 0", то при отсутствии звукового сигнала эта линия будет включаться. Если нет галочки Обрабатывать тишину, тогда при отсутствии сигнала программа не анализирует диапазоны Громкость и Частота.