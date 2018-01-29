LIKE - продвинутый видеоредактор, благодаря которому можно с легкостью создавать уникальные музыкальные видеоролики и делиться ими с друзьями. Присутствует возможность добавлять музыку и смешанные спецэффекты к своим видео.

Основным отличием данного редактора от аналогов является наличие функции 4D Magic, которая позволяет творить настоящие чудеса, создавая поистине нереальные эффекты. Всего в пару тапов можно выделить людей в видеоролике и добавить различные спецэффекты и полностью заменить весь фон (доступно 24 фона и 25 различных эффектов).

С помощью программы можно создавать магические музыкальные видеоролики для Instagram, Facebook, Twitter, Musically и др.

Ключевые особенности приложения: