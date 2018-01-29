Lomotif 2.1.7 для Android
Простой в использовании видеоредактор с помощью которого можно легко создавать небольшие ролики и публиковать их в Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp и пр.
MP3 Video Converter 2.2.10 для Android
Мощный и простой в эксплуатации аудио/видео конвертер для мобильных устройств на платформе Android. Присутствует поддержка различных форматов аудио и видео файлов
musical.ly 6.2.0 для Android
Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать впечатляющие видеоклипы и делиться ими с друзьями. Имеются такие категории как
Kwai 5.1.0.4630 для Android
Приложения для создания коротких видеороликов со спецэффектами. Присутствует покадровое редактирование, добавление титров, стикеров и музыкального сопровождения. На
KineMaster 4.2.6.10136.GP для Android
KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для корректировки изображения и текста, цветными фильтрами, мгновенным
Flip Video FX 1.0.3 для Android
Flip Video FX - простой и удобный видео редактор для Android-устройств. Позволяет одним кликом отзеркалить ваши видео фильмы