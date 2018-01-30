Virtual Sound Card для Windows

Virtual Sound Card 2.0.11.351

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Описание Virtual Sound Card 2.0.11.351Описание   Скачать Virtual Sound Card 2.0.11.351СКАЧАТЬ (1,8 Мб) Скриншоты Virtual Sound Card 2.0.11.351Скриншоты (1)   Статистика Virtual Sound Card 2.0.11.351Статистика   Отзывы о Virtual Sound Card 2.0.11.351Отзывы (0)  
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Virtual Sound Card - эмулятор звуковой карты, который имитирует наличие полнофункциональной звуковой карты в операционной системе. Приложение можно использовать для записи звука, изменения голоса, создания аудио трансляций и пр.

Основные возможности:

  • Захват звука в приложениях.
  • Одновременный захват звука в приложениях и вашего голоса через микрофон одновременно.
  • Запись звука из онлайн-чатов, голосовых сообщений (например, разговор по Skype).
  • Запись DRM-защищенной музыки, мультимедиа.
  • Запись звука из видео/аудиофайла, онлайн-видео/музыки и т.д.
  • Изменение своего голоса (мужчина, женщина или ребенок) с помощью функции "Pitch control".
  • Отсутствие потери качества звука.
  • Поддержка командной строки.
  • Поддержка 32- и 64-битной ОС.
Скриншоты Virtual Sound Card:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29,95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - другое
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