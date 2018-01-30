AdwCleaner 7.0.7.0
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Чистилка 2.19.77
Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере
Hide ALL IP 2018.01.04
Hide ALL IP - неплохая утилита для подмены IP-адреса. С ее помощью вы сможете анонимно "ходить" по сайтам - ваш реальный IP и маршруты будут скрыты и все входящие и
Sandboxie 5.22
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
iSpy 6.9.1.0
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
Unchecky 1.1
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?