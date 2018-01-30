Acronis Ransomware Protection - надежная защита от различных шифровальщиков (например Petya, WannaCry, Osiris и пр.) в режиме реального времени, которая легко интегрируется со всеми популярными решениями для защиты от программ-вымогателей.

Приложение позволяет предотвращать атаки известных и незнакомых программ-вымогателей, осуществлять быстрое восстановление поврежденных данных за счет локального кэша, резервное копирование в облако и предоставляет бесплатно 5 ГБ в облачном хранилище для защиты самых важных файлов.

При обнаружении попытки зашифровать файлы или внедрить в систему вредоносный код программа завершит проблемный процесс прежде, чем ваши данные будут повреждены. Если анализ выявит что-либо подозрительное, вы немедленно получите соответствующее уведомление. После этого можно будет заблокировать указанный процесс или разрешить его дальнейшее выполнение.

После блокировки атаки программы-вымогателя вы сможете воспользоваться Acronis Active Protection для восстановления всех измененных или зараженных файлов. Решение выполнит поиск последних версий файлов и восстановит работоспособные версии из кэша, временных файлов или резервной копии.