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Acronis Ransomware Protection для Windows

Acronis Ransomware Protection 1.0.1310.0

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Описание Acronis Ransomware Protection 1.0.1310.0Описание   Скачать Acronis Ransomware Protection 1.0.1310.0СКАЧАТЬ (19,67 Мб) Скриншоты Acronis Ransomware Protection 1.0.1310.0Скриншоты (1)   Статистика Acronis Ransomware Protection 1.0.1310.0Статистика   Отзывы о Acronis Ransomware Protection 1.0.1310.0Отзывы (0)  
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Acronis Ransomware Protection - надежная защита от различных шифровальщиков (например Petya, WannaCry, Osiris и пр.) в режиме реального времени, которая легко интегрируется со всеми популярными решениями для защиты от программ-вымогателей.

Приложение позволяет предотвращать атаки известных и незнакомых программ-вымогателей, осуществлять быстрое восстановление поврежденных данных за счет локального кэша, резервное копирование в облако и предоставляет бесплатно 5 ГБ в облачном хранилище для защиты самых важных файлов.

При обнаружении попытки зашифровать файлы или внедрить в систему вредоносный код программа завершит проблемный процесс прежде, чем ваши данные будут повреждены. Если анализ выявит что-либо подозрительное, вы немедленно получите соответствующее уведомление. После этого можно будет заблокировать указанный процесс или разрешить его дальнейшее выполнение.

После блокировки атаки программы-вымогателя вы сможете воспользоваться Acronis Active Protection для восстановления всех измененных или зараженных файлов. Решение выполнит поиск последних версий файлов и восстановит работоспособные версии из кэша, временных файлов или резервной копии.

Скриншоты Acronis Ransomware Protection:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Защита данных
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Отзывы о программе Acronis Ransomware Protection

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