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LIKE для iOS

LIKE 1.7.2 для iPhone, iPad

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Описание LIKE 1.7.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать LIKE 1.7.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (116 Мб) Скриншоты LIKE 1.7.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика LIKE 1.7.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о LIKE 1.7.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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LIKE - отличный инструмент, который позволяет легко создавать волшебные музыкальные видеоролики и делиться ими с друзьями. Добавляйте музыку и смешанные спецэффекты к своим видео. Редактируйте в приложении и делайте пост, тогда ваше видео станет популярным и будет доступно сообществу LIKE.

Создавайте магические музыкальные видеоролики для Instagram, Facebook, Twitter, Musically и др. Это лучшее приложение с музыкой и магическими эффектами всех жанров, включая синхронизацию губ.

Особенности приложения:

  • Магия 4D. Еще больше сумасшедших эффектов! Перемещение в пространстве, микромир, новая магия и многое другое для твоих креативных видео! Больше функций! Теперь ты можешь изменить фон, обрезать видео или поменять свою позицию!
  • Разыграть Диалог. Множество смешных диалогов уже ждёт тебя! Покажи свой актерский талант прямо сейчас в LIKE!
  • Разнообразные маски! Сделают тебя симпатичней, круче и смешней! Динамичные стикеры в разнообразных крутых, симпатичных и смешных стилях уже ждут тебя!
  • BOOM! эффект киноплёнки. Превращайте свои видео в голливудские блокбастеры! От фантастических эффектов магии и стрел Купидона до невероятных взрывов, 12 разных супер BOOM! эффектов помогут превратить ваши видео в голливудские блокбастеры!
  • Создавайте чудесные видеоролики с волшебными эффектами. Легко создавайте впечатляющие видеоролики или редактируйте видео со своей камеры с такими эффектами, как Лазерные Глаза, Ледяная Бабочка, Сердце, Замороженный и т. д.
  • Популярная музыка для веселой синхронизации губ. Никогда не упускайте случая использовать свою любимую музыку, чтобы cоздавать интересные видеоролики с синхронизацией губ с нашей музыкальной библиотекой различных жанров.
  • Превосходные эффекты красоты. C автоматическими эффектами красоты выглядите великолепно где угодно и когда угодно.
  • Интересное сообщество. Откройте для себя лучшие видео с приложением LIKE и познакомьтесь с новыми крутыми друзьями из сообщества.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты LIKE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

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