5 LIKE - отличный инструмент, который позволяет легко создавать волшебные музыкальные видеоролики и делиться ими с друзьями. Добавляйте музыку и смешанные спецэффекты к своим видео. Редактируйте в приложении и делайте пост, тогда ваше видео станет популярным и будет доступно сообществу LIKE. Создавайте магические музыкальные видеоролики для Instagram, Facebook, Twitter, Musically и др. Это лучшее приложение с музыкой и магическими эффектами всех жанров, включая синхронизацию губ. Особенности приложения: Магия 4D. Еще больше сумасшедших эффектов! Перемещение в пространстве, микромир, новая магия и многое другое для твоих креативных видео! Больше функций! Теперь ты можешь изменить фон, обрезать видео или поменять свою позицию!

Разыграть Диалог. Множество смешных диалогов уже ждёт тебя! Покажи свой актерский талант прямо сейчас в LIKE!

Разнообразные маски! Сделают тебя симпатичней, круче и смешней! Динамичные стикеры в разнообразных крутых, симпатичных и смешных стилях уже ждут тебя!

BOOM! эффект киноплёнки. Превращайте свои видео в голливудские блокбастеры! От фантастических эффектов магии и стрел Купидона до невероятных взрывов, 12 разных супер BOOM! эффектов помогут превратить ваши видео в голливудские блокбастеры!

Создавайте чудесные видеоролики с волшебными эффектами. Легко создавайте впечатляющие видеоролики или редактируйте видео со своей камеры с такими эффектами, как Лазерные Глаза, Ледяная Бабочка, Сердце, Замороженный и т. д.

Популярная музыка для веселой синхронизации губ. Никогда не упускайте случая использовать свою любимую музыку, чтобы cоздавать интересные видеоролики с синхронизацией губ с нашей музыкальной библиотекой различных жанров.

Превосходные эффекты красоты. C автоматическими эффектами красоты выглядите великолепно где угодно и когда угодно.

Интересное сообщество. Откройте для себя лучшие видео с приложением LIKE и познакомьтесь с новыми крутыми друзьями из сообщества.

