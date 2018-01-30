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Angry Birds Evolution для Android

Angry Birds Evolution 1.15.1 для Android

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Описание Angry Birds Evolution 1.15.1 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Evolution 1.15.1 для AndroidСКАЧАТЬ (86,44 Мб) Скриншоты Angry Birds Evolution 1.15.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Angry Birds Evolution 1.15.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Evolution 1.15.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds Evolution – Птичий остров атакуют свиньи и по своей мерзопакостной привычке воруют яйца. Проблема усугубляется тем, что воришек насчитывается более 90 видов: пираты, ниндзя, туристы и др.

Сердитые птицы готовы наказать мерзавцев на специальном игровом поле и приготовили для них более 100 безумных атак. Соберите команду сердитых птиц, включая редкие экземпляры, используйте супернавыки и выходите на арену для соперничества с другими игроками.

Основные особенности игры:

  • Более 100 новых птиц для вашей команды.
  • Уникальные сочетания птиц в стае.
  • Загадочные события на острове и зловещая корпорация «Бэкон».
  • Достигните Орлиной горы и получите уникальные яйца.
  • PVP-арена «Хрюктагон» для сражений с другими игроками.
  • Создавайте клан или присоединяйтесь к другим игрокам.
Скриншоты Angry Birds Evolution:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
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