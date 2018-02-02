Vk Media Player 3.9 для Android VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью mp3-плеер 1.3.3 для Android mp3-плеер – очередной плеер для Android-девайсов. Помимо прослушивания треков, программа имеет встроенный инструмент MP3 Cutter, способный обрезать часть песни. С Аудио MP3-плеер 2.2.0 для Android Аудио MP3-плеер – неплохой плеер для проигрывания аудио-файлов с автоматическим поиском песен на вашем устройстве. Присутствует сортировка по жанрам, альбомам,

Stellio Music Player 4.12.5 для Android Stellio Music Player – предложит пользователю эквалайзер с 12 полосами и 13 специальными эффектами, возможность настроить плавный или мгновенный переход между Zaycev.net 5.6.2 для Android Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю, Загрузка музыки VK 2.4.0 для Android Загрузка музыки VK - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать, слушать и загружать музыку из популярной соцсети