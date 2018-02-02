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Shuttle Music Player для Android

Shuttle Music Player 2.0.3 для Android

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Описание Shuttle Music Player 2.0.3 для AndroidОписание   Скачать Shuttle Music Player 2.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,48 Мб) Скриншоты Shuttle Music Player 2.0.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Shuttle Music Player 2.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shuttle Music Player 2.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Shuttle - интуитивно понятный, легкий и в тоже время мощный аудиоплеер для Android.

Основные возможности:

  • Встроенный 6-полосный эквалайзер с настройкой увеличения баса;
  • Беспрерывное воспроизведение треков;
  • Поддержка текстов (поддерживаются как встроенные, так и скачанные из онлайна через MusixMatch);
  • Автоматическое скачивание обложек альбомов;
  • Самый лучший пользовательский интерфейс среди всех остальных плееров в Play Маркете;
  • Огромное количество настроек тем, включая светлую и темную темы;
  • Таймер сна;
  • Красивые и настраиваемые виджеты;
  • Скроблинг на Last.fm
Скриншоты Shuttle Music Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
 Программа Shuttle Music Player отмечена редакцией SoftPortal.com
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