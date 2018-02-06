MemoPad - программа предназначена для быстрых текстовых записей. Приложение очень простое в эксплуатации: когда вам необходимо сделать быстро запись, просто вводите имя записи или каталога кнопку создать, выбираете её в списке слева, и вставляете/пишите тот текст который вам необходимо записать, нажимаете кнопку сохранить, всё, запись или каталог готовы.

Программа после запуска находится в трее и вызывается двойным кликом по ярлыку. Приложение делает всего один (GET) запрос (при запуске или переходе в раздел меню "Проверить обновления"), которым узнаёт есть ли обновления на сайте.