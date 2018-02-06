MemoPad для Windows

MemoPad 1.1.0.15

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Описание MemoPad 1.1.0.15Описание   Скачать MemoPad 1.1.0.15СКАЧАТЬ (1,43 Мб) Скриншоты MemoPad 1.1.0.15Скриншоты (1)   Статистика MemoPad 1.1.0.15Статистика   Отзывы о MemoPad 1.1.0.15Отзывы (0)  
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MemoPad - программа предназначена для быстрых текстовых записей. Приложение очень простое в эксплуатации: когда вам необходимо сделать быстро запись, просто вводите имя записи или каталога кнопку создать, выбираете её в списке слева, и вставляете/пишите тот текст который вам необходимо записать, нажимаете кнопку сохранить, всё, запись или каталог готовы.

Программа после запуска находится в трее и вызывается двойным кликом по ярлыку. Приложение делает всего один (GET) запрос (при запуске или переходе в раздел меню "Проверить обновления"), которым узнаёт есть ли обновления на сайте.

Что нового в MemoPad 1.1.0.15?
  • Добавлена древовидная структура в окне записей.
  • Слегка доработан и изменён интерфейс программы.
  • Добавлена система вывода ошибок.
Скриншоты MemoPad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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