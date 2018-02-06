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World Cup 2018: Free survival guide для Android

World Cup 2018: Free survival guide 1.0.0 для Android

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Описание World Cup 2018: Free survival guide 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать World Cup 2018: Free survival guide 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (27,35 Мб) Скриншоты World Cup 2018: Free survival guide 1.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика World Cup 2018: Free survival guide 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о World Cup 2018: Free survival guide 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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World Cup 2018: Free survival guide - в этом приложении вы не найдете расписание матчей, счет, новостей команд и прочих составляющих любого футбольного мундиаля. Его основная задача - подготовить Вас к посещению Чемпионата мира 2018 в России.

Пока футболисты тренируются и набирают свою лучшую форму, Вам тоже стоит отточить кое-какие навыки для выживания в суровых условиях Саранска, Москвы, Нижнего Новгорода. Мы поделимся с Вами знаниями, которые копили долгие годы.

Food эксперт расскажет, что лить в окрошку и чем запивать шаурму. Выжившие travel-блогеры покажут на карте самые темные и интригующие уголки городов, в которых Вам лучше не появляться.

Филолог высшей категории познакомит Вас с особенностями русского диалекта, а также основами разговорной речи. Fitness гуру подскажет, какие именно спортивные навыки будут наиболее востребованы в России.

Ну и, разумеется, для закрепления полученных знаний, мы предложим Вам пройти тест, который был специально разработан нашими экспертами по выживанию.

Скриншоты World Cup 2018: Free survival guide:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе World Cup 2018: Free survival guide

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