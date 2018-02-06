Длинные нарды 5.49 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В
Короткие нарды 1.11 для Android
Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в интернете, пригласите играть знакомого на одном устройстве или связывайтесь с
Морской бой 1.1.4 для Android
Морской бой - знакомая многим с детства игра, в которой вам придется схлестнуться с противником в нешуточных морских баталиях. В ваше распоряжение кроме привычной
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Японские кроссворды Катана 8.5 для Android
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально
Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в