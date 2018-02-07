Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов

Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10

NumLock Calculator 3.3.248

NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную

Калькулятор металлопроката 1.0.1.3

Калькулятор металлопроката - программа для расчёта металлических изделий как и по весу, так и по длине (площади, количеству)

Date Calculator 2.2

Date Calculator - калькулятор дней. Программа позволяет произвести подсчет количества дней, недель, месяцев и лет между двумя датами. При этом, при подсчете рабочих