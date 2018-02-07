Программы для Windows » Рабочий стол, десктоп » Калькуляторы » Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32
Калькулятор расчета кирпича для Windows

Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32Описание   Скачать Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32СКАЧАТЬ (2,05 Мб) Скриншоты Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32Скриншоты (1)   Статистика Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32Статистика   Отзывы о Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Калькулятор расчета кирпича - приложение, которое предназначено для определения необходимого количества кирпича и дополнительных материалов для строительства.

При расчете кирпича можно учесть размеры фронтонов, оконных и дверных проемов. Правильно проведенные расчеты позволят избежать лишних расходов на закупку излишних стройматериалов и избежать проблем с их нехваткой в ходе строительства дома.

В результате расчетов можно узнать:

  • Периметр ограждающих конструкций;
  • Площадь стен;
  • Общая площадь фронтонов;
  • Общая площадь окон;
  • Общая площадь дверей;
  • Общая площадь стен площадь внешних сторон ограждающих конструкций, с учетом фронтонов, дверей и окон;
  • Общее количество кирпичаи;
  • Общий вес кирпича;
  • Общий объем кирпича;
  • Общее количество раствора;
  • Общий вес раствора;
  • Общий вес;
  • Толщина стены;
  • Количество рядов с учетом швов;
  • Количество кладочной сетки;
  • Оптимальная высота стен;
  • Нагрузка на фундамент от стен и пр.
Скриншоты Калькулятор расчета кирпича:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы
ТОП-сегодня раздела "Калькуляторы"
 

Old Calculator for Windows 10 1.1

Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10

Инженерный калькулятор 2.1

Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов

Строительный калькулятор РФ 1.4.0

Строительный калькулятор РФ - программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс расчета необходимого количества строительных материалов и

NumLock Calculator 3.3.248

NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную

Калькулятор металлопроката 1.0.1.3

Калькулятор металлопроката - программа для расчёта металлических изделий как и по весу, так и по длине (площади, количеству)

Date Calculator 2.2

Date Calculator - калькулятор дней. Программа позволяет произвести подсчет количества дней, недель, месяцев и лет между двумя датами. При этом, при подсчете рабочих

скачать Adguard

Отзывы о программе Калькулятор расчета кирпича

Admin

Отзывов о программе Калькулятор расчета кирпича 1.0.0.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 