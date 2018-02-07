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Тренировки для Дома для Android

Тренировки для Дома 1.0.9 для Android

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Описание Тренировки для Дома 1.0.9 для AndroidОписание   Скачать Тренировки для Дома 1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (15,97 Мб) Скриншоты Тренировки для Дома 1.0.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Тренировки для Дома 1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тренировки для Дома 1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Тренировки для дома – программы тренировок на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете накачать мышцы и улучшить форму, даже не выбираясь в тренажерный зал. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании – все упражнения выполняются с собственным весом.

В приложении есть тренировки для пресса, груди, ног, рук, ягодиц и всего тела. Все программы разработаны экспертами. Ни для одной из них не нужно оборудование – забудьте о походах в зал. Тренировки занимают всего несколько минут, но они приведут вас в форму и помогут накачать красивый и сильный пресс дома.

Разминка и растяжка помогут выполнять упражнения максимально эффективно. Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы:

  • Программы по разминке и растяжке
  • Автоматическая запись данных по тренировкам
  • Удобный график с изменениями вашего веса
  • Настраивайте напоминания о тренировках
  • Смотрите подробные обучающие видеоролики и анимации
  • Худейте вместе с личным тренером
  • Делитесь результатами с друзьями в социальных сетях
Скриншоты Тренировки для Дома:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт - Здоровье
 Программа Тренировки для Дома отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Тренировки для Дома

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