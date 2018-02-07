Clue для Android

Clue 4.2.0 для Android

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Описание Clue 4.2.0 для AndroidОписание   Скачать Clue 4.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (19,22 Мб) Скриншоты Clue 4.2.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Clue 4.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clue 4.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Clue — приложение для женского здоровья, которое с помощью науки и данных помогает вам находить уникальные особенности вашего цикла. Оно напоминает вам о месячных, ПМС и благоприятных днях.

Приложение позволяет:

  • Узнать, когда наступит ваша следующая менструация.
  • Получать уведомления перед началом ваших следующих месячных, ПМС и окна фертильности
  • Выяснить уникальные особенности своего цикла.
  • Отслеживать настроение, боль, выделения, секс, прием противозачаточных средств и др.
  • Быть в контакте с партнером, друзьями и семьей, чтобы открыто разговаривать о женском здоровье.

Основные возможности программы:

  • Исчерпывающее описание менструального цикла, дополненное медицинскими и научными ссылками.
  • 28 категорий для отслеживания: менструация, спазмы, эмоции, волосы, кожа, сон, желания, физическая активность и др.
  • Анализ ваших циклов — текущего и прошедших — а также средних значений, чтобы было легко заметить тенденции.Алгоритм, обучающийся с помощью данных, которые ВЫ вводите. Чем больше вы его используете, тем умнее он становится.
  • Настраиваемый пароль для защиты вашей конфиденциальности.
  • Возможность по желанию входить в систему с помощью учетной записи, чтобы создавать копии своих данных или пользоваться ею сразу на нескольких устройствах.
Скриншоты Clue:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыЗдоровье
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