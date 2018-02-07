Real Racing 3 – качественный автосимулятор от известного разработчика гоночных игр ELECTRONIC ARTS.

В игре вас ожидают захватывающие гонки на реалистичных трассах, включая Сильверстоун, Хоккенхаймринг, Le Mans, автодром Дубай и др. Всего присутствуют 39 лицензированных трасс. Представленный автопарк также впечатляет: более 140 реальных моделей от Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz и других автопроизводителей.

Начните карьеру за рулем не самых быстрых Nissan или Ford, участвуйте в соревнованиях и зарабатывайте деньги. На полученные средства можно улучшать двигатель, трансмиссию, тормозы и шины. Перекрашивайте свое авто, клейте винилы, меняйте диски и ваша тачка будет самой стильной на стартовой решетке.

Участвуйте в соревнованиях, завоевывайте кубки и вас могут пригласить в команду для достижения новых вершин. Режим многопользовательской игры затянет вас в сетевые баталии на трассах с игроками со всего мира и придется приложить немало усилий, что бы доказать свое превосходство.