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Real Racing 3 для Android

Real Racing 3 6.0.5 для Android

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Описание Real Racing 3 6.0.5 для AndroidОписание   Скачать Real Racing 3 6.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (68,95 Мб) Скриншоты Real Racing 3 6.0.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Real Racing 3 6.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Real Racing 3 6.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Real Racing 3 – качественный автосимулятор от известного разработчика гоночных игр ELECTRONIC ARTS.

В игре вас ожидают захватывающие гонки на реалистичных трассах, включая Сильверстоун, Хоккенхаймринг, Le Mans, автодром Дубай и др. Всего присутствуют 39 лицензированных трасс. Представленный автопарк также впечатляет: более 140 реальных моделей от Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz и других автопроизводителей.

Начните карьеру за рулем не самых быстрых Nissan или Ford, участвуйте в соревнованиях и зарабатывайте деньги. На полученные средства можно улучшать двигатель, трансмиссию, тормозы и шины. Перекрашивайте свое авто, клейте винилы, меняйте диски и ваша тачка будет самой стильной на стартовой решетке.

Участвуйте в соревнованиях, завоевывайте кубки и вас могут пригласить в команду для достижения новых вершин. Режим многопользовательской игры затянет вас в сетевые  баталии на трассах с игроками со всего мира и придется приложить немало усилий, что бы доказать свое превосходство.

Скриншоты Real Racing 3:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГонки
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