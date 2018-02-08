Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для Android
Lines: Physics Drawing Puzzle для Android

Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для AndroidОписание   Скачать Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для AndroidСКАЧАТЬ (30,97 Мб) Скриншоты Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lines — это логическая аркада, где форма значит не меньше, чем содержание. Расставьте точки так, чтобы разноцветные потоки краски начали заполнять пустоты. При этом важно помнить, что точки можно как добавлять, так и убирать. Поток, который финиширует первым, победит.

Головоломка не даст вам заскучать по дороге на работу или в перерывах между ней — это лучшее время для этой игры. Одна игра займет у вас лишь пару секунд, но когда входишь в азарт, 20 игр пролетают как один миг, особенно если все время выигрываешь!

Ключевые особенности:

  • 250 уникальных уровней — все они каждый раз будут выглядеть по-разному.
  • 5 режимов игры: «Точки», «Ластик», «Канат», «Нож» и смешанный режим.
  • Выиграйте несколько раз подряд на одном уровне, и у вас будет серия побед, а значит — и медаль!
  • Игра дня — это проверка на прочность, и права на ошибку у вас не будет!
Скриншоты Lines: Physics Drawing Puzzle:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Логические - Головоломки
 Программа Lines: Physics Drawing Puzzle отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Мышь на экране для кота 12.0 для Android

Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать

Ну, Погоди! 3.4 для Android

Ну, Погоди! – популярная в советское время игра реализована для Android-устройств, как и раннее, волк будет ловить яйца с четырех направлений. Мелодии и персонажи,

Разозлить Соседа : Новый Год 1.0.5 для Android

Разозлить Соседа : Новый Год - неофициальный клон популярной компьютерной игры "Как достать соседа!" теперь для Android

CS Aim Training 1.8 для Android

CS Aim Training - уникальная игра для Android, которая позволит максимально натренировать свою ловкость и реакцию. Стань снайпером, старайся попасть с максимальной

Air Attack 4.42 для Android

Air Attack - защищайте свою террию от врага, сбивайте самолеты и вертолеты, уничтожайте высаживаемые десанты противника. При этом нужно следить да тем чтобы не

PapiPole 1.0.1 для Android

PapiPole - в этот раз мистер Papi вылез на верхушку высокой палки и пытается с нее ловить свои любимые гамбургеры и уворачиваться от бомб. Самое сложное -

скачать Adguard

Отзывы о программе Lines: Physics Drawing Puzzle

Admin

Отзывов о программе Lines: Physics Drawing Puzzle 1.0.111 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 