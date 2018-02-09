TrainStation - бесплатный железнодорожный симулятор для Android. Исследуйте необъятную коллекцию паровых, дизельных, электрических и магнитных поездов, красочные темы, тонны достижений и сюжетных заданий.

Создайте собственную транспортную империю и докажите себе, что вы настоящий железнодорожный магнат. Испытайте самое незабываемое путешествие в своей жизни!

Особенности:

Более 1000 локомотивов от паровых легенд до суперсовременных поездов

Красочные темы оформления железнодорожной станции в стиле Дикого Запада, восточных стран, Сан-Франциско, Лондона, Берлина, Венеции и многих других

Перевозка пассажиров, почты и различных материалов, а также управление вашей станцией

Управление своей станцией, улучшение зданий и ж/дорожных путей

Заключение контрактов с подрядчиками и выполнение увлекательных сюжетных заданий

Более 300 сложных игровых достижений

Еженедельные обновления, полные чудесных локомотивов и свежего контента

Наслаждайтесь расслабляющими поездками в качестве машиниста в режиме симулятора

Соревнуйтесь с друзьями и играйте в TrainStation вместе

Ведите свою ж/дорожную империю к успеху и станьте настоящим транспортным магнатом

Коллекционер вы или просто поклонник, превращение в магната железных дорог никогда не было более приятным! В TrainStation вы найдете все свои любимые поезда железных дорог Америки, Европы, Азии и даже Австралии.

Также присутствует возможность создать свою собственную станцию на основе какого-либо знаменитого города, вести свой локомотив или даже услышать реальную имитацию парового рожка.