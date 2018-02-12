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Ипотека и Финансы для Android

Ипотека и Финансы 3.3 для Android

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Описание Ипотека и Финансы 3.3 для AndroidОписание   Скачать Ипотека и Финансы 3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (7,43 Мб) Скриншоты Ипотека и Финансы 3.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ипотека и Финансы 3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ипотека и Финансы 3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Ипотека и Финансы - приложение поможет разобраться с вопросами по ипотеке, ставками, рефинансированием, подсчётами, сделать правильный выбор надёжного банка. 

Ошибки с выбором и оформлением правильной ипотеки может привести к неприятным последствиям, за которые придётся расплачиваться не один год. Статьи от экспертов помогут вам рассчитать ставку по ипотеке, раскрыть все подводные камни.

Присутствуют ответы на вопросы страхования, обмена и покупки квартиры, а также объяснения, что же такое ипотечный калькулятор и как им пользоваться.

Основные разделы:

  • Банки выдающие ипотеку (Альфа-банк, ВТБ 24, Сбербанк и др.).
  • Военная ипотека.
  • Вопросы по ипотеке.
  • Документы по ипотеке.
  • Дом и земля.
  • Законодательство.
  • Ипотека на зарубежную недвижимость.
  • Ипотека молодым специалистам, студентам.
  • Как правильно оформить ипотеку на жильё?
  • Кредитная история.
  • Кредиты на квартиру.
  • Материнский капитал.
  • Новостройки от застройщика, квартиры под ипотеку.
  • Обмен квартир.
  • Рефинансирование.
  • Покупка квартиры.
  • Проблемы с выплатами по ипотеке.
  • Социальные программы.
  • Страхование.
Скриншоты Ипотека и Финансы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФинансовые
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