KSWEB – набор веб-разработчика для платформы Android. Пакет состоит из: веб-сервера, FTP-сервера, языка программирования PHP, СУБД MySQL и планировщика.

Приложение комплектуется планировщиком с cron-подобными выражениями. Планируйте и выполняйте некоторую полезную работу над своим веб-данными. Дружественный пользовательский интерфейс KSWEB и готовность отвечать на вопросы позволят реализовать все ваши задумки.

Кроме этого программа позволяет без труда запускать популярные CMS и фреймворки, такие как Yii2, Drupal, Joomla, Wordpress, MODX и др.

KSWEB содержит: