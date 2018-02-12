Яндекс: Алиса 7.10 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
CCleaner 1.25.104 для Android
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные
CPU-Z 1.24 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
Contact Share 1.0.2 для Android
Contact Share - делитесь контактами из своей записной книги с коллегами, друзьями, деловыми партнерами. Выбрав нужный контакт и данные, которые вы хотите передать,
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
Умные инструменты 15.7 для Android
Умные инструменты - бесплатное Android-приложение, которое представляет собой настоящий швейцарский армейский нож, предлагая пользователю 38 полезных инструментов,