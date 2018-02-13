INSOFTS Player - бесплатный медиаплеер, с помощью которого можно легко и удобно просматривать видео и прослушивать аудио-файлы в различных форматах, без установки дополнительных кодеков, а также смотреть фильмы, ролики, клипы в высоком качестве.

Кроме стандартного для проигрывателей набора клавиш управления (Стоп, Следующий/Предыдущий файл, Плейлисты и др.) данный плейер поддерживает функцию онлайн медиатеки. С помощью медеатеки вы можете смотреть онлайн фильмы, iptv, слушать интернет радио и пр. На текущее время в медиатеке содержится более 900 iptv каналов, радиостанций из разных стран (Россия, Франция, Чехия, Болгария и пр.), благодаря чему можно проигрывать их на своем компьютере абсолютно бесплатно.

Кроме этого можно использовать сторонние источники медиатеки, а также подключаться к локальной медиатеке insoftsMedia-server. Программа умеет изменять размер видео, подгоняя его под размер окна плеера, или растягивая на весь экран. Присутствует поддержка диктофона с возможностью работы в фоновом режиме.