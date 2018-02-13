INSOFTS Player для Windows

INSOFTS Player 1.7

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Описание INSOFTS Player 1.7Описание   Скачать INSOFTS Player 1.7СКАЧАТЬ (35,5 Мб) Скриншоты INSOFTS Player 1.7Скриншоты (3)   Статистика INSOFTS Player 1.7Статистика   Отзывы о INSOFTS Player 1.7Отзывы (0)  
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INSOFTS Player - бесплатный медиаплеер, с помощью которого можно легко и удобно просматривать видео и прослушивать аудио-файлы в различных форматах, без установки дополнительных кодеков, а также смотреть фильмы, ролики, клипы в высоком качестве.

Кроме стандартного для проигрывателей набора клавиш управления (Стоп, Следующий/Предыдущий файл, Плейлисты и др.) данный плейер поддерживает функцию онлайн медиатеки. С помощью медеатеки вы можете смотреть онлайн фильмы, iptv, слушать интернет радио и пр. На текущее время в медиатеке содержится более 900 iptv каналов, радиостанций из разных стран (Россия, Франция, Чехия, Болгария и пр.), благодаря чему можно проигрывать их на своем компьютере абсолютно бесплатно.

Кроме этого можно использовать сторонние источники медиатеки, а также подключаться к локальной медиатеке insoftsMedia-server. Программа умеет изменять размер видео, подгоняя его под размер окна плеера, или растягивая на весь экран. Присутствует поддержка диктофона с возможностью работы в фоновом режиме.

Скриншоты INSOFTS Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе INSOFTS Player

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