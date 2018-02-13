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5 Symantec Endpoint Protection - комплексный антивирус, который обеспечивает беспрецедентный уровень защиты корпоративному сектору, включает фаервол с несколькими уровнями безопасности, систему предотвращения вторжений, и предоставляет превентивную защиту, защиту от сетевых угроз и атак нулевого дня. Также имеется дополнительная защита конечных точек средствами фильтрации и блокирования электронной почты и интернет-угроз. Ключевые преимущества: Многоуровневая защита конечных точек от массовых вредоносных программ, направленных атак и сложных устойчивых угроз.

Network Threat Protection анализирует входящие потоки данных и обеспечивает превентивное блокирование угроз.

Технология анализа репутации Insight сортирует файлы на подверженные угрозам и безопасные — для более точного обнаружения вредоносных программ.

Технология эвристической защиты SONAR отслеживает работу приложений в режиме реального времени, блокируя атаки нулевого дня и направленные угрозы.

Надежные технологии брандмауэра, антивирусной защиты и защиты от программ-шпионов.

Оптимизация быстродействия в физических и виртуальных средах.

Благодаря технологии Insight сканируются только файлы, подверженные угрозам, что позволяет сократить время сканирования до 70 %.

Более низкие требования к ресурсам памяти для встраиваемых систем или VDI позволяют уменьшить размер клиента.

Снижение загруженности сети и гибкое управление соединениями и пропускной способностью.

Одна консоль управления для всех физических и виртуальных платформ на основе политик.

Один высокоэффективный агент с единой консолью управления для Windows, Mac, Linux, виртуальных машин и встраиваемых систем.

Поддержка удаленного развертывания и управления клиентами Windows и Mac.

Избирательное применение политик для блокировки систем, контроля приложений и устройств, а также определения расположения.

Гибкие средства настройки политик в зависимости от характеристик и расположения пользователей.