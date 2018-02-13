Symantec Endpoint Protection для Windows

Symantec Endpoint Protection 14.0.1

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Описание Symantec Endpoint Protection 14.0.1Описание   Скачать Symantec Endpoint Protection 14.0.1СКАЧАТЬ (71,84 Мб) Скриншоты Symantec Endpoint Protection 14.0.1Скриншоты (7)   Статистика Symantec Endpoint Protection 14.0.1Статистика   Отзывы о Symantec Endpoint Protection 14.0.1Отзывы (0)  
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Symantec Endpoint Protection - комплексный антивирус, который обеспечивает беспрецедентный уровень защиты корпоративному сектору, включает фаервол с несколькими уровнями безопасности, систему предотвращения вторжений, и предоставляет превентивную защиту, защиту от сетевых угроз и атак нулевого дня. Также имеется дополнительная защита конечных точек средствами фильтрации и блокирования электронной почты и интернет-угроз.

Ключевые преимущества:

  • Многоуровневая защита конечных точек от массовых вредоносных программ, направленных атак и сложных устойчивых угроз.
  • Network Threat Protection анализирует входящие потоки данных и обеспечивает превентивное блокирование угроз.
  • Технология анализа репутации Insight сортирует файлы на подверженные угрозам и безопасные — для более точного обнаружения вредоносных программ.
  • Технология эвристической защиты SONAR отслеживает работу приложений в режиме реального времени, блокируя атаки нулевого дня и направленные угрозы.
  • Надежные технологии брандмауэра, антивирусной защиты и защиты от программ-шпионов.
  • Оптимизация быстродействия в физических и виртуальных средах.
  • Благодаря технологии Insight сканируются только файлы, подверженные угрозам, что позволяет сократить время сканирования до 70 %.
  • Более низкие требования к ресурсам памяти для встраиваемых систем или VDI позволяют уменьшить размер клиента.
  • Снижение загруженности сети и гибкое управление соединениями и пропускной способностью.
  • Одна консоль управления для всех физических и виртуальных платформ на основе политик.
  • Один высокоэффективный агент с единой консолью управления для Windows, Mac, Linux, виртуальных машин и встраиваемых систем.
  • Поддержка удаленного развертывания и управления клиентами Windows и Mac.
  • Избирательное применение политик для блокировки систем, контроля приложений и устройств, а также определения расположения.
  • Гибкие средства настройки политик в зависимости от характеристик и расположения пользователей.
Скриншоты Symantec Endpoint Protection:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $28.00
Ограничение в работе программы60 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКомплексная защита - Антивирусы
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