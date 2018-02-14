Bitcoin Checker для Android

Bitcoin Checker 1.15.1 для Android

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Описание Bitcoin Checker 1.15.1 для AndroidОписание   Скачать Bitcoin Checker 1.15.1 для AndroidСКАЧАТЬ (1,71 Мб) Скриншоты Bitcoin Checker 1.15.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Bitcoin Checker 1.15.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitcoin Checker 1.15.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitcoin Checker - приложение для мониторинга курса наиболее популярных криптовалют на более чем 80 биржах. Текущая цена может отображаться прямо в строке состояния, причем присутствует возможность звукового оповещения об изменении цены. Доступна настройка текстовых уведомлений, звуковых уведомлений и синтеза речи (Text-To-Speech).

Основные возможности:

  • Мониторинг почти всех популярных криптовалют, включая алькоин, биткоин, эфир, лайткоин и пр.
  • Синхронизация валютных пар, установленная непосредственно с биржей обмена.
  • Выбор единицы отображения (BTC, mBTC, μBTC, Satoshi).
  • Уведомления в строке состояния.
  • Настраиваемые звуковые оповещения (поддерживаются голосовые уведомления Text-To-Speech).
  • Несколько тревог с различными условиями оповещения
  • Настраиваемые виджеты для домашнего экрана.
  • Минимальное потребление системных ресурсов и интернет-трафика.
Скриншоты Bitcoin Checker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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