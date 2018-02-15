CLIQZ для Windows

CLIQZ 1.18.0

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Описание CLIQZ 1.18.0Описание   Скачать CLIQZ 1.18.0СКАЧАТЬ (40,96 Мб) Скриншоты CLIQZ 1.18.0Скриншоты (5)   Статистика CLIQZ 1.18.0Статистика   Отзывы о CLIQZ 1.18.0Отзывы (0)  
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CLIQZ - удобный, скоростной веб-обозреватель на базе Mozilla Firefox, который включает высокоточный и быстрый поиск, а также предлагает расширенные функции для обеспечения конфиденциальности данных.

Присутствует поддержка прокси, возможность настройки поисковых систем, блокировка нежелательного контента и рекламных трекеров, запрет передачи данных местоположения, просмотр всех отправленных браузером данных и многое другое.

Основные возможности:

  • Ультрабыстрая функция поиска.
  • Блокировка трекеров и блокировка мониторинга пользовательской активности в Интернете
  • Блокировка раздражающих объявлений и рекламных баннеров.
  • Защита от фишинг-атак на ранней стадии.
  • Шифрование трафика при помощи функции HTTPS Everywhere.
Скриншоты CLIQZ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБраузеры - Блокировка рекламы
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