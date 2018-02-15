AZ Screen Recorder для Android

AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для Android

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Описание AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для AndroidОписание   Скачать AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,63 Мб) Скриншоты AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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AZ Screen Recorder - удобное в использовании приложение для записи видео с экрана вашего Android-устройства. Программа позволяет быстро и легко начать/остановить запись с одним тапом, не требуется наличия Root-прав, управлять битрейтом, задавать разрешение, записывать FullHD и QHD видео и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Запись FullHD и QHD видео.
  • Пауза при записи.
  • Запись звука с микрофона.
  • Отображение тапов по экрану.
  • Возможность выбора разрешения, frame-rate и битрейта.
  • Установка таймера обратного отсчета.
  • Добавление собственного текста и изображений.
  • Возможность сохранять записанные видео во внешней SD карте.
  • Выбор скорости видео.
  • Встроенный GIF конвертер (Premium-версия).
  • Видео-триммер (Premium-версия).
  • Возможность рисовать на экране (Premium-версия).
  • и многое другое.
Скриншоты AZ Screen Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗахват экрана, скриншоты - другое
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