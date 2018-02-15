DU Recorder для Android

DU Recorder 1.6.4 для Android

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Описание DU Recorder 1.6.4 для AndroidОписание   Скачать DU Recorder 1.6.4 для AndroidСКАЧАТЬ (10,43 Мб) Скриншоты DU Recorder 1.6.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика DU Recorder 1.6.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о DU Recorder 1.6.4 для AndroidОтзывы (0)  
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DU Recorder — бесплатное приложение для записи четкого и высококачественного видео с экрана устройства Android, например роликов из игр, видеозвонков, прямых трансляций и т.д. Обладает множеством функций, таких как запись экрана, запись видео и редактирование видео, и не требует "root" доступа.

Основные возможности:

  • Выбор разрешения, частоты кадров и битрейта; поддержка HD-видео.
  • Пауза/возобновление записи.
  • Использование фронтальной камеры.
  • Запись внешнего звука.
  • Контроль записи с помощью плавающего окна или панели уведомлений; возможность скрыть плавающее окно для съемки во весь экран.
  • Отображение операций по щелчку в записи.
  • Альтернативное место для хранения: Внутренний накопитель/SD-карта.
  • Наличие функции «Кисть» для рисования.
  • Подключитесь к компьютеру по Wi-Fi, чтобы скачать свои видео и скриншоты на компьютере.
  • Live Creator: трансляция изображения с экрана на YouTube, Facebook и Twitch.
  • Настройки разрешения трансляции для повышения качества изображения.
  • Настройки конфиденциальности трансляции.
  • Комментарии аудитории в режиме реального времени.
  • Использование передней камеры при трансляции.
  • Обрезка видео: удаление выбранных частей ролика.
  • Объединение видео: объединение нескольких роликов в один.
  • Добавление фоновой музыки.
  • Изменение громкости звука.
  • Создание скриншотов и встроенный редактор изображений.
  • Просмотр и публикация видео в социальных сетях.
Скриншоты DU Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты - другое
 Программа DU Recorder отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе DU Recorder

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