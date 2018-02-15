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Читай бесплатно для Android

Читай бесплатно 2.9.5.1 для Android

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Описание Читай бесплатно 2.9.5.1 для AndroidОписание   Скачать Читай бесплатно 2.9.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (19,45 Мб) Скриншоты Читай бесплатно 2.9.5.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Читай бесплатно 2.9.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Читай бесплатно 2.9.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Читай бесплатно – бесплатные книги от компании «ЛитРес», одного из крупнейших продавцов электронных книг на территории России и СНГ.

В приложении есть навигация по жанрам (детские книги, фантастика, детективы, классика, наука, справочники и др.), в которых представлены такие авторы, как Донцова, Акунин, Устинова, Лукьяненко, Вильмонт, Джеймс, Майер и др.

Благодаря встроенной «читалке» и особенностям приложения, вы сможете изучать объемные труды или незамысловатые рассказы в любое время, даже без подключения к интернету.

Сейчас в бесплатном доступе присутствуют более 50 000 книг и их число ежемесячно увеличивается.

Скриншоты Читай бесплатно:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛитература
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