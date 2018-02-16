LightX для Android

LightX 1.0.1 для Android

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Описание LightX 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать LightX 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (16,72 Мб) Скриншоты LightX 1.0.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика LightX 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о LightX 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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LightX - мобильный редактор фото, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для обработки изображений, например обрезания фотографий, удаления/изменения заднего плана, создания карикатур, селфи и портретных фото, изменения цвета волос, добавления различных эффектов и пр.

Приложение содержит большое количество разнообразных фильтров, фоторамок и коллажей. Присутствует возможность добавлять различные стикеры, рисовать на фотографиях, добавлять текст к фото и создавать веселые мемы.

Кроме этого пользователю доступны такие продвинутые инструменты редактирования как Смешивание цветов, Кривые, Уровни и Эффект виньетирования. Можно изменять Яркость, Контрастность, Уровень экспозиции, Оттенок, Насыщенность, Света/Тени.

Основные функции:

  • Профессиональные инструменты редактирования изображения.
  • Возможность изменения цвета отдельных элементов изображения.
  • Смешивание изображений для создания невероятных и необычных эффектов
  • Объединение фото для создания эффекта двойной или многократной экспозиции.
  • Создание селфи и портретных фото.
  • Автоматический и ручной режимы сглаживания и резкости изображений.
  • Огромное количество разнообразных фильтров (Винтаж, Ретро, Черно-Белый, Гранж, Драма, Аналоговые фильтры и Эффекты блика).
  •  Множество художественных фильтров для получения различных оттенков цвета и эффектов краски.
  • Продвинутые инструменты для трансформации фото.
  • Стандартное редактирование с помощью различных инструментов коррекции для изменения яркости, контрастности, экспозиции, цветового тона, насыщенности, интенсивности, теней, полутонов, света, температур, оттенка и цвета.
  • Эффекты фокуса, такие как размытие объектива, размытие Боке и маска размытия.
  • Возможность применять виньетирование к внутренним и внешним участкам фото.
  • Наличие инструментов для изменения параметров вашего тела.
  • Создание фотоколлажей, объединяя несколько изображений из огромного числа шаблонов и макетов.
  • Различные фоторамки и стикеры.
  • Различные варианты кистей для рисования на фотографиях.
Что нового в LightX 1.0.1 для Android?
  • Новый инструмент Ластик для удаления фона.
  • Волшебная кисть и волшебный ластик добавлен в Растушевки и Кисть.
  • Ручной режим кисти и стирания добавлен в Всплеск, Фокус и Волосы.
  • Поддержка многострочного текста.
  • Изменение фона изображений.
  • Создание пользовательских коллажей с пользовательскими формами.
  • Повтор функциональности во всех инструментах.
  • Множество фоновых изображений, из которых можно выбрать и использовать их в своих творениях.
  • Исправления ошибок и улучшения производительности.
Скриншоты LightX:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы - Фото
 Программа LightX отмечена редакцией SoftPortal.com
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