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Майнинг три в ряд для Android

Майнинг три в ряд 1.0 для Android

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Описание Майнинг три в ряд 1.0 для AndroidОписание   Скачать Майнинг три в ряд 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (25,32 Мб) Скриншоты Майнинг три в ряд 1.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Майнинг три в ряд 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Майнинг три в ряд 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Майнинг три в ряд - проходите уровни, собирайте комбинации из монет и разгадывайте интересные загадки. Во время кризиса очень важно думать о деньгах.  И эта веселая и приятная игра: Майнинг три в ряд прекрасно помогает снимать стресс от колебаний на рынке криптовалюты и позволит проводить время с удовольствием.

Правила очень просты - подтяните друг к другу 3 или более монет, чтобы они исчезли и вы получили свои рейтинговые очки. Присутствует аркадный и классический режим.

Особенности игры:

  • Аркадный режим: более 300 захватывающих уровней.
  • Классический режим.
  • Хорошая графика с подобранным интерфейсом.
  • Монетки которые не дадут вам скучать.
Скриншоты Майнинг три в ряд:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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