Comodo Uninstaller - небольшая бесплатная утилита, которая будет полезна в том случае, если не получается стандартными средствами Windows деинсталлировать из системы Comodo Internet Security, Comodo firewall или Comodo Antivirus.

Данный инструмент после запуска создает точку восстановления системы (если восстановление системы включено). В случае невозможности создания точки восстановления, утилита покажет соответствующее предупреждение.

Перед запуском утилиты, рекомендуется закрыть все активные приложения, так как для удаления некоторых элементов антивируса, может потребоваться перезагрузка системы.