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Clash Royale для Android

Clash Royale 2.1.7 для Android

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Описание Clash Royale 2.1.7 для AndroidОписание   Скачать Clash Royale 2.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (96,99 Мб) Скриншоты Clash Royale 2.1.7 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Clash Royale 2.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clash Royale 2.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Clash Royale – новая захватывающая игра от создателей популярной Clash of Clans. Выходите на арену и принимайте участие в сражениях в реальном времени с участием любимых персонажей Clash.

Атакуйте или обороняйтесь с помощью карт с войсками, заклинаниями и оборонительными сооружениями Clash of Clans. В игре есть и уникальные карты Royale: принцы, рыцари, маленькие драконы и другие. Ваша цель заключается в том, что бы разбить все башни соперника и сохранить свои. Вражеский король башен должен быть повержен, а принцессы наказаны. Создайте свой клан или вступайте в существующие и делитесь картами с соратниками.

Основные особенности:

  • Сражения за ценные трофеи в реальном времени.
  • Наградные сундуки с новыми картами и монетами.
  • Уничтожайте  башни соперников и получайте эпические королевские сундуки.
  • Соберите коллекцию карт с новинками из Clash Royale и сооружений из Clash.
  • Улучшайте карты и побеждайте самых сильных противников.
  • Создайте клан и приведите свое сообщество к вершинам турнирной таблицы.
  • Изучайте лучшие дуэли на TV Royale.
Скриншоты Clash Royale:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Стратегии
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Отзывы о программе Clash Royale

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