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Golf Clash для Android

Golf Clash 106.0.5.218.0 для Android

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Описание Golf Clash 106.0.5.218.0 для AndroidОписание   Скачать Golf Clash 106.0.5.218.0 для AndroidСКАЧАТЬ (83,77 Мб) Скриншоты Golf Clash 106.0.5.218.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Golf Clash 106.0.5.218.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Golf Clash 106.0.5.218.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Golf Clash – красочная и увлекательная игра в гольф на королевских площадках. Обучение происходит довольно просто, но для достижения вершины мастерства придется приложить немало усилий.

Выходите на лужайки с реальными игроками, добавляйте друзей и приглашайте их в игру. Вам будет доступна большая коллекция клюшек, которые можно заполучить в игровых гольф-квестах.

В этой игре вас ожидают:

  • Бесплатные призовые сундуки.
  • Блиц-игра 1 на 1 в реальном времени.
  • Фирменная система ударов.
  • Большое количество игроков онлайн.
  • Победы в соревнованиях и продвинутые турниры.
  • Еженедельные лиги с клубными бонусами.
  • Уникальные сундуки с премиальными клюшками и мячами.
  • Сохранение самых удачных ударов.
  • Общение с соперниками в чате во время игры.
  • Различные погодные условия на площадках для гольфа.
Скриншоты Golf Clash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Симуляторы
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Отзывы о программе Golf Clash

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