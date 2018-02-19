Internet Cafe Software для Windows

Internet Cafe Software 10.1.0

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Описание Internet Cafe Software 10.1.0Описание   Скачать Internet Cafe Software 10.1.0СКАЧАТЬ (60,02 Мб) Скриншоты Internet Cafe Software 10.1.0Скриншоты (7)   Статистика Internet Cafe Software 10.1.0Статистика   Отзывы о Internet Cafe Software 10.1.0Отзывы (0)  
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Antamedia Internet Cafe контролирует, защищает и улучшает работу вашего интернет-кафе, игрового центра, библиотеки, школьных или публичных компьютеров. Программа позволяет выставлять счета за Интернет, игры, использование приложений Office, доступ к WiFi, видео-звонки, печать, POS-продукты.

Она ограничивает доступ к системе, драйверам, папкам и программам, защищает от злоупотреблений, блокирует доступ к конфиденциальным файлам, ОС, реестру, командам Запуск и Поиск, панели управления, принтерам, факсам и сетевому окружению, что сокращает время обслуживания. Internet Cafe Software - это совокупность всех программ Antamedia: Internet Cafe, HotSpot, Print Manager, Bandwidth Manager и Point of Sale.

Это продукт нового поколения, который может контролировать компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, PS3, Nintendo Wii, Xbox и другие консоли, отслеживать использование компьютеров клиентами и собирать подробную статистику (вход в систему, пополнение счета, использование бесплатного времени и т.д.). Advanced POS поможет с выставлением счетов, следя за использованием услуг и напоминая об их окончании. Функции для программ лояльности с поддержкой смарт-карт позволяют ввести систему поощрений и вознаграждений, чтобы повысить доход от существующих клиентов.

Модуль HotSpot ограничивает скорость загрузки и пропускную способность, ведет журнал посещения URL-адресов. VoIP billing позволяет удешевить видео-звонки, что способствует увеличению прибыли. Программа ведет учет напечатанных страниц, стоимость может быть вычтена из баланса, остатка времени или добавлена в счет. Среди многих возможностей вам доступны оформление логотипа и квитанций, скины, подробные настройки приложений, интеграция API, удаленная работа в разных сетях, использование единого аккаунта клиента в нескольких интернет-кафе.

Скриншоты Internet Cafe Software:

Статус программы Демо версия | Цена: $99.00
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Арабский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыИнтернет-кафе, клубы
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Отзывы о программе Internet Cafe Software

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