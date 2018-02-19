MarkupCalc для Windows

MarkupCalc 1.2

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Как часто сметчикам, бухгалтерам, инженерам, менеджерам, финансистам приходится считать себестоимость товара или услуги с наценкой своего торгового предприятия, брав рыночные цены прямо со страниц интернет-магазинов и прайсов. А для этого нужно или вручную набрать на калькуляторе суммы и подсчитать сначала сумму процентов наценки, а затем прибавить цену с веб-страницы.

Можно конечно просто скопировать цены из Интернета прямо в строку калькулятора, но и тут подстерегает неприятность: часто в сети суммы записаны в виде, например — 16 588, 25 руб., то есть с кучей лишних пробелов, что вызовет во многих онлайн-калькуляторах и программах ошибку! Вот и сиди удаляй пробелы... вручную!

Теперь у Вас есть MarkupCalc — микроскопическая утилита для быстрого, простого и удобного подсчета суммы с наценкой! Просто запускаете программу, копируете цену из внешнего источника (например, веб-страницы) в поле «Себестоимость», вводите в поле «Наценка (%)» значение процентов и нажимаете на кнопку «Считать» - все, теперь у Вас есть (!уже в буфере обмена!) итоговая сумма для занесения в бухгалтерскую, налоговую, сметную и иную программу. При этом можно использовать сочетание клавиш: «Копировать» (Ctrl+C) и «Вставить» (Ctrl+V).

Очень удобно и быстро! Попробуйте...

Что нового в MarkupCalc 1.2?
  • При копировании в поле «Себестоимость» автоматически убираются все лишние пробелы (очень часто в интернет-магазинах суммы обозначаются в виде - 16 458, 21 руб. При использовании обычного калькулятора, такая запись суммы с пробелами вызовет ошибку, удаление пробелов вручную отнимает массу времени при расчетах);
  • Итоговое значение автоматически выделяется и размещается в буфер обмена — можно вставить в любую форму (если по каким-то причинам буфер не выполнил своих функций, можно не тратя время на выделение, просто скопировать уже выделенное значение);
  • Поддерживается вставка\копирование через сочетание клавиш Ctrl+C и Ctrl+V.
Скриншоты MarkupCalc:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы - Торговля - Бухгалтерия
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