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Pixels Unknown Battle Ground для Android

Pixels Unknown Battle Ground 1.26.000 для Android

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Описание Pixels Unknown Battle Ground 1.26.000 для AndroidОписание   Скачать Pixels Unknown Battle Ground 1.26.000 для AndroidСКАЧАТЬ (66,43 Мб) Скриншоты Pixels Unknown Battle Ground 1.26.000 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Pixels Unknown Battle Ground 1.26.000 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pixels Unknown Battle Ground 1.26.000 для AndroidОтзывы (0)  
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Pixels Unknown Battle Ground - беспощадная и бескомпромиссная мясорубка - пиксельная "Королевская битва". Выпрыгивай из вертолёта на остров, собирай лут, ищи соперников, но бойся сжимающейся зоны, она наносит значительный урон!

Игроку доступно большое количество разнообразного оружия и дополнительного снаряжения. В крайнем случае можно попытаться отбиться от противников кулаками (или сковородкой). Стоит постоянно держать в уме, что поле битвы постоянно изменяется и становится всё меньше и меньше, у тебя мало времени! Установи и начни пиксельные стрелялки прямо сейчас! Битва уже началась!

Ключевые особенности:

  • Командная игра!
  • Скины на любой вкус;
  • Выбор графики для разных телефонов;
  • Более 30 видов оружия;
  • Внутриигровое авто;
  • Живой чат;
  • Автострельба
  • Большая карта;
  • Лёгкое, интуитивное управление.
  • Захватывающий геймплей.
  • Разнообразные испытания.
  • Нестандартные игровые ситуации.
Скриншоты Pixels Unknown Battle Ground:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
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