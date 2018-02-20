Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Вормикс 2.5.8 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Ну, Погоди! 3.4 для Android
Ну, Погоди! – популярная в советское время игра реализована для Android-устройств, как и раннее, волк будет ловить яйца с четырех направлений. Мелодии и персонажи,
Маша и Медведь 2.2.7 для Android
Маша и Медведь - занимательная детская игра для Android по одноименному мультфильму, в которой необходимо помочь Маше управлять воздушным шаром и спасать бедных
Flippy Knife 1.7 для Android
Увлекательная аркада для Android, которая дает вам возможность поупражняться в метании разнообразного колюще-режущего оружия, начиная от простых ножей и заканчивая
PlumpFish 1.4 для Android
Маленькая и пухленькая рыбка-воробей потеряла свою возлюбленную Лили и хочет ее отыскать. Для этого рыбке придется выбраться из воды и преодолеть разнообразные