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Once Upon a Tower для Android

Once Upon a Tower 8 для Android

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Описание Once Upon a Tower 8 для AndroidОписание   Скачать Once Upon a Tower 8 для AndroidСКАЧАТЬ (48,76 Мб) Скриншоты Once Upon a Tower 8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Once Upon a Tower 8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Once Upon a Tower 8 для AndroidОтзывы (0)  
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Once Upon a Tower – история начинается, как классическая сказка: принцесса похищена свирепым драконом и сидит взаперти в башне.

Все попытки ее спасти не увенчались успехом, и несчастные рыцари стали закуской для дракона. К счастью, от неудачливых героев остались запасные части и принцесса, вооружившись боевым молотом, готова самостоятельно прорубить путь к свободе.

На пути принцессы встанут препятствия, враги и ловушки, но с помощью молота и ловкости, их можно крушить или избегать. Дракон будет пытаться вернуть беглянку, поэтому действовать нужно очень быстро и не задерживаться на этажах.

Скриншоты Once Upon a Tower:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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