Total Commander 2.80 для Android Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR Move to iOS 2.10.0 для Android Move to iOS - фирменное приложение от Apple, которое поможет Вам комфортно "мигрировать" с Android-устройства на iOS Kingo Android Root 3.3 для Android Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство

ES Проводник 4.1.7.1.14 для Android ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с X-plore 3.98.14 для Android X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или Yalp Store 0.12 для Android Хотите отказаться от сервис обжор Google - первый шаг это Yalp Store - утилита для загрузки приложений из Google Play Store в виде файлов APK. Позволяет скачивать,