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Mi Проводник для Android

Mi Проводник V1-180116 для Android

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Описание Mi Проводник V1-180116 для AndroidОписание   Скачать Mi Проводник V1-180116 для AndroidСКАЧАТЬ (13,44 Мб) Скриншоты Mi Проводник V1-180116 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Mi Проводник V1-180116 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mi Проводник V1-180116 для AndroidОтзывы (0)  
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Mi Проводник – удобный инструмент для управления файлами на Android, который предлагает все самые необходимые функции: быстрый поиск, перемещение, удаление, открытие и передача файлов, а также изменение имени, распаковка архивов и копирование.

Также файловый менеджер распознает множество форматов, включая музыку, видео, изображения, текстовые документы, APK файлы и архивы ZIP.

Ключевые особенности приложения:

  • Просмотр недавно используемых файлов.
  • Разделение файлов на категории по форматам.
  • Просмотр информации о вашем хранилище и управление всеми папками на вашем устройстве.
  • Очистка памяти вашего устройства, путем удаления кэша и ненужных файлов.
  • Делитесь файлами с друзьями поблизости без подключения к сети Интернет.
  • Полноценный поиск файлов по ключевым словам.
  • Поддержка множества форматов (включая видео, аудио, текстовые документы, APK файлы и архивы).
  • Работа с ZIP/RAR архивами.
  • Управляйте группами файлов (выберите несколько файлов, чтобы выполнить идентичную операцию).
Скриншоты Mi Проводник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРабота с файлами
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