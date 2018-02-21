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Cheetah Keyboard для Android

Cheetah Keyboard 2.34.1 для Android

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Описание Cheetah Keyboard 2.34.1 для AndroidОписание   Скачать Cheetah Keyboard 2.34.1 для AndroidСКАЧАТЬ (13,57 Мб) Скриншоты Cheetah Keyboard 2.34.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Cheetah Keyboard 2.34.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cheetah Keyboard 2.34.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Cheetah Keyboard — функциональная 3D-клавиатура для Android, которая предоставляет пользователю огромное количество бесплатных тем оформления, имеет классную графику и позволяет получить отличные впечатления от ввода текста.

Присутствует мощный онлайн-словарь, увеличивающий скорость набора текста, функция смарт-ответа, возможность настройки тем оформления под личные предпочтения, управление жестами, голосовой ввод, большое количество эмодзи, GIF-ы и мемы.

Ключевые особенности:

  • Мощный онлайн-словарь, который помогает вам легко вводить имена людей, названия песен, фильмов и крылатые фразы. В три раза увеличивает скорость набора текста, предоставляя точные предложения по словам и фразам.
  • Имеет функцию смарт-ответа.
  • Огромная коллекция бесплатных тем (крутящиеся спиннеры, темы «Привет, кошечка», темы урагана, темы с черепами и граффити и т.д.).
  • Возможность настройки тем оформления, например, менять фоновые изображения и обои, используя собственные фотографии, менять шрифты, музыку (звук) и цвет панелей клавиш.
  • Управление жестами.
  • Голосовой ввод.
  • Предоставляет не только эмодзи, но также рекомендует конкретные эмодзи, анализируя введенный вами текст.
  • Коллекция GIF-ов в Cheetah Keyboard поддерживается Giphy. Она содержит всевозможные популярные GIF-ы и мемы.
Скриншоты Cheetah Keyboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПерсонализация
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