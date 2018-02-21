Cheetah Keyboard — функциональная 3D-клавиатура для Android, которая предоставляет пользователю огромное количество бесплатных тем оформления, имеет классную графику и позволяет получить отличные впечатления от ввода текста.
Присутствует мощный онлайн-словарь, увеличивающий скорость набора текста, функция смарт-ответа, возможность настройки тем оформления под личные предпочтения, управление жестами, голосовой ввод, большое количество эмодзи, GIF-ы и мемы.
Ключевые особенности:
Мощный онлайн-словарь, который помогает вам легко вводить имена людей, названия песен, фильмов и крылатые фразы. В три раза увеличивает скорость набора текста, предоставляя точные предложения по словам и фразам.
Имеет функцию смарт-ответа.
Огромная коллекция бесплатных тем (крутящиеся спиннеры, темы «Привет, кошечка», темы урагана, темы с черепами и граффити и т.д.).
Возможность настройки тем оформления, например, менять фоновые изображения и обои, используя собственные фотографии, менять шрифты, музыку (звук) и цвет панелей клавиш.
Управление жестами.
Голосовой ввод.
Предоставляет не только эмодзи, но также рекомендует конкретные эмодзи, анализируя введенный вами текст.
Коллекция GIF-ов в Cheetah Keyboard поддерживается Giphy. Она содержит всевозможные популярные GIF-ы и мемы.