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MARVEL: Битва чемпионов для Android

MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android

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Описание MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для AndroidОписание   Скачать MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (96,56 Мб) Скриншоты MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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MARVEL: Битва чемпионов - грандиозные поединки с участием любимых супергероев и суперзлодеев Marvel в ходе конфликта космического масштаба! Человек-Паук, Железный Человек, Росомаха и другие герои готовы прийти на помощь! Собери команду и стань сильнейшим чемпионом Marvel!

Вам было любопытно кто сильнее - Капитан Америка или Железный Человек! Халк или Росомахи! Человек-Паук или Дэдпул! Исход величайших сражений в истории Marvel в твоих руках! Алчный Старейшина Вселенной, более известный как Коллекционер, призвал тебя принять участие в грандиозной битве с армией отъявленных злодеев, в числе которых Танос, Канг Завоеватель и многие другие!

Ключевые особенности:

  • Объедини силы с друзьями и другими Призывателями, чтобы создать сильнейший союз.
  • Строй планы вместе с другими членами союза и помогай их чемпионам выстоять в бою.
  • Помоги своему союзу выбиться в лидеры в ходе событий союзов и зарабатывай эксклюзивные награды, выполняя вместе с соратниками задания на специальных картах.
  • Испытай силу своего союза, сражаясь с противниками со всего мира в ходе войн союзов!
  • Собери могучую команду героев и злодеев (среди которых Железный Человек, Халк, Росомаха, Шторм, Звездный Лорд, Гамора, Человек-Паук, Дэдпул, Магнето и Зимний Солдат).
  • Отправляйся на задания, в ходе которых тебе предстоит победить Канга и Таноса и помериться силой с новым загадочным и невероятно могущественным космическим противником, чтобы спасти вселенную Marvel от полного уничтожения.
  • Улучшай атакующие и защитные способности своей команды, используя несколько веток мастерства.
  • Собирай героев и злодеев, прокачивай их и грамотно объединяй в команды, чтобы воспользоваться бонусами синергии, обусловленными составом команды и взаимоотношениями персонажей, сошедших со страниц комиксов Marvel.
  • Например, бонус можно получить, объединив в пару Черную Пантеру и Шторм или Циклопа и Росомаху, или же собрав команду Стражей Галактики.
  • Чем сильнее чемпион, тем выше его параметры, эффективнее способности и убойнее спецприемы.
  • К Битве постоянно присоединяются все новые и новые чемпионы!
  • Продвигайся по захватывающему сюжету в стиле классических шедевров Marvel.
  • Сражайся плечом к плечу или лицом к лицу с многочисленными героями и злодеями в культовых местах вселенной Marvel: Башне Мстителей, здании «Озкорп», Килне, Ваканде, Диких Землях, Асгарде, на Геликарриере Щ.И.Т.а и многих других!
  • Исследуй динамически изменяющиеся карты заданий и участвуй в напряженных схватках с разработанной специально для мобильных устройств схемой управления.
Что нового в MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android?
  • Сезоны Войн Союзов. Приготовься к высочайшему уровню соревнования между союзами!
  • Возвышение Черной Пантеры. Когда им не удается сокрушить Таноса и не дать ему собрать камни бесконечности, судьба Иллюминатов оказывается в руках Черной Пантеры. Сыграй в новое задание события уже сегодня!
  • Новая арена сражений. Сразись на арене Муспельхейма, как в оригинальном фильме Тор: Рагнарек от Marvel Studios!
Скриншоты MARVEL: Битва чемпионов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыЭкшен и 3D
 Программа MARVEL: Битва чемпионов отмечена редакцией SoftPortal.com
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