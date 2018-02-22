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Сбербанк Онлайн 7.9.2 для Android Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка Яндекс.Деньги 4.14.0 для Android Яндекс.Деньги – приложение позволяет оплачивать товары и услуги с помощью кошелька Яндекс или банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro. Перечень услуг включает CoinKeeper 1.2.2 для Android CoinKeeper - полезное приложение для устройств на базе Android, с помощью которого можно легко осуществлять учет расходов, вести семейный бюджет и управлять личными