ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах

RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP и работать с файлами TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Unrar 2.3.2 для Android

Unrar - утилита для распаковки RAR-архивов на Android-смартфоне. Архивы можно распаковывать по одному или группировать их для более удобной работы с программой

Архиватор Кудесник 1.7 для Android

Архиватор Кудесник - очень простой и удобный архиватор для Android-устройства