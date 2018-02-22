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Маленькие пожарники для Android

Маленькие пожарники 1.1 для Android

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Описание Маленькие пожарники 1.1 для AndroidОписание   Скачать Маленькие пожарники 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (39,33 Мб) Скриншоты Маленькие пожарники 1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Маленькие пожарники 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Маленькие пожарники 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Маленькие пожарники - маленькие пожарные готовы бороться с огнем и спасать животных.

В этой детской развивающей игре, ребенок сможет поучаствовать во множестве приключений и поближе познакомиться с повседневной жизнью пожарных. Интерактивное помещение пожарных позволяет вам осмотреть пожарную часть, пообщаться с сотрудниками и животными, а также изучить предметы в каждой комнате.

Особенности игры:

  • Может заинтересовать как для мальчиков, так и девочек.
  • Возрастное ограничение 3-5 лет.
  • Четыре комнаты с различными предметами.
  • Пожарная машина и особые задания по спасению.
  • Мультяшные персонажи и анимации.
  • Не требуется подключение к интернету для игры.
Скриншоты Маленькие пожарники:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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