PhotoSpLoad - это мощная программа для захвата изображений с экрана компьютера на операционных системах Windows. Данное приложение очень простое в работе, и было разработано специально для того, чтобы его пользователи могли моментальные делать снимки экрана, или его выбранной области, а также легко поделиться им. Размер области захвата может быть настроен вручную при создание скриншота, так же возможно добавить на скриншот различные элементы, стрелочки, квадратики итд, так как имеется мощный редактор.

Итоговое изображение будет загружено в интернет на собственное хранилище изображений. Также программа будет копировать в буфер обмена ссылку на скриншот, размещенный в интернете, что даст возможность отправить его друзьям моментально. Приложение активно развивается и практически каждую неделю в него добавляется что-то новое. Все пользователи программы могут отправить разработчикам письмо с пожеланиями или отчетом об ошибке, которое будет тут же рассмотрено и принято во внимание.