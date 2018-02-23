Kim Kardashian: Hollywood 8.3.2 для iPhone, iPad
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD – симулятор для мобильных iOS-устройств, в котором необходимо создать свою знаменитость и покорить Голливуд, заводить отношения со
Hockey Stars 1.5.3 для iPhone, iPad
Hockey Stars - увлекательная игра для мобильных iOS-устройств, которая предлагает возможность поучаствовать в хоккейных баталиях с игроками со всего мира. Доступно 4
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Простая, захватывающая игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным
11x11 футбольный онлайн менеджер 1.11.3 для iPhone, iPad
11x11 футбольный онлайн менеджер - создайте команду своей мечты. Покупайте никому не известных игроков, тренируйте их и сделайте футбольными звездами. Улучшайте
Мегаполис 4.00.22430 для iPhone, iPad
Строительный симулятор, в котором вам предстоит развить небольшой городок до уровня огромного процветающего мегаполиса. Стройте жилые дома, роскошные отели и
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Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, которая представляет собой уникальное сочетание жанров градостроительства и фермерства. Развивайте ваш город,