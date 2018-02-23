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5 Armored Warfare: Assault — free-to-play танковый ММО-шутер, который погружает игрока в мир быстрых и динамичных боев с респавном в режимах 3х3 и 8х8 игроков. В свободное от сражений время, игроки могут собирать и прокачивать боевые машины разных классов. В игре доступны самонаводящиеся ракеты и вызов артобстрела, активные и пассивные умения экипажа, дымовые завесы и многое другое. Мобильные танковые бои никогда не были такими яркими и захватывающими! Особенности: Быстрые и динамичные командные бои с респавном в режимах 3х3 и 8х8 игроков.

Более полусотни современных бронемашин, распределенных по четырем классам: тяжелые танки, штурмовые танки, танки-снайперы и разведчики.

Активные умения, способные изменить ход боя: авиаудар, дымовая завеса, самонаводящиеся ракеты и т.д.

Удобное управление: контроль за шасси и башней одной рукой!

Потрясающая графика и проработанная физика за счет использования Unreal Engine 4. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

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